Цена золота вновь обновила исторический максимум

Цена золота выросла на 1,09%, до $2908,91 за тройскую унцию, вновь обновив исторический максимум, следует из данных торгов на нью-йоркской бирже Comex.

Ранее депутат Мособлдумы, глава Союза пенсионеров Московской области Анатолий Никитин рекомендовал россиянам, желающим накопить на старость, вкладывать средства в золото.

Банк России назвал золото самым доходным активом среди финансовых инструментов на российском рынке по итогам 2024 года.

Главный аналитик Neomarkets Олег Калманович в беседе с RT пояснил, что растущий спрос мировых центробанков, а также нестабильность доллара подталкивают к дальнейшему росту котировок золота.