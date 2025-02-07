ЦБ определил правила использования QR-кодов для платежей и переводов

Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.

Документ размещен на сайте регулятора.

" В д о к у м е н т е в з а в и с и м о с т и о т в и д о в Q R - к о д о в с и с т е м а т и з и р о в а н ы у г р о з ы , к о т о р ы е м о г у т в о з н и к н у т ь н а к а ж д о м э т а п е о п е р а ц и и , а т а к ж е п р е д с т а в л е н ы т и п о в ы е с п о с о б ы з а щ и т ы о т э т и х у г р о з . Д л я в н е с е н и я и с н я т и я д е н е г в б а н к о м а т е п о Q R - к о д у т а к ж е п р е д у с м о т р е н ы о т д е л ь н ы е м е р ы з а щ и т ы " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

В ЦБ отметили, что стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года.