ЦБ определил правила использования QR-кодов для платежей и переводов

Банк России утвердил стандарт, который повысит безопасность операций с использованием QR-кодов. Финансовые организации и компании из других сфер, которые применяют QR-код для проведения платежей и переводов, смогут разработать на основе этого регламента внутренние меры защиты, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте ЦБ.
Документ размещен на сайте регулятора.
"В документе в зависимости от видов QR-кодов систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе операции, а также представлены типовые способы защиты от этих угроз. Для внесения и снятия денег в банкомате по QR-коду также предусмотрены отдельные меры защиты", - говорится в сообщении.
В ЦБ отметили, что стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 года.