"Их проблемы". Путин о снижении темпов роста ВВП в странах Европы
Снижение темпов роста ВВП в европейских странах является исключительно европейской проблемой, но корень этой проблемы понятен, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.
В ряде стран Евросоюза, напомнил Путин, сейчас наблюдается значительное снижение темпов роста ВВП.
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"Но это их проблемы, - подчеркнул президент. - Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас".