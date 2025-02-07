Мишустин рассказал о вызове для России

Цель на текущий год — обеспечить стабильный рост экономики страны и уменьшить уровень инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.

Глава государства провел встречу с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Как указал Путин, задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным председатель правительства отметил, что инфляция в стране за 2024 год составила 9,52%. Несмотря на это, годовые темпы инфляции снижаются уже шесть месяцев подряд. По словам Мишустина, совокупные меры в денежно-кредитной политике начали замедлять кредитование экономики, что способствует снижению инфляции.

Премьер-министр отметил, что наблюдается тренд на снижение кредитования как среди граждан, так и среди бизнеса. Это, по его словам, создает условия для снижения цен, но может временно замедлить экономический рост. Мишустин подчеркнул важность перехода к ответственной бюджетной и макроэкономической политике, что должно происходить в сотрудничестве с Банком России.

Мишустин также добавил, что в следующем году, возможно, не будет значительного экономического роста, но остановка инфляции является приоритетной задачей для обеспечения долгосрочного экономического развития.

Ранее Росстат сообщил, что инфляция в России по итогам 2024 года составила 9,52%. Это меньше, чем ранее ожидали в Центробанке. Отмечалось, что стоимость плодоовощной продукции в декабре 2024 года увеличилась на 22,09% в годовом выражении, продовольственных товаров без учета плодов и овощей — на 9,53%, непродовольственных — на 6,12%. Услуги подорожали на 11,52%.

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В то же время, по данным Росстата, за первые две недели 2025 года потребительские цены выросли на 0,67% по сравнению с концом декабря.