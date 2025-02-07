Гонконг обжалует новые торговые тарифы Трампа в ВТО

Гонконг обжалует введенную президентом США Дональдом Трампом 10% пошлину на импорт из Китая во Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом сообщает Reuters.

Всемирная торговая организация образована на основе Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) 1947 года и осуществляет контроль за соблюдением странами обязательств по нему, предполагающих постепенную либерализацию международную торговли.

Американский президент ввел пошлину в размере 10% на товары из Китая, которая также затронула экономики Макао и Гонконга. Новые тарифы вступили в силу 4 февраля.

На этом фоне газета The Wall Street Journal сообщила, что китайские власти планируют начать диалог с США по поводу торговых договоренностей, заключенных с администрацией Трампа во время его первого президентского срока.

При этом 17 января Трамп провел телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. После введения пошлины должен был состояться еще один разговор — 4 февраля — однако он был отменен.