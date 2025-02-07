Стало известно о масштабной экономической сделке между Венгрией и США

Венгрия планирует заключить с американской стороной соглашение в области экономики, которое будет иметь большое значение и масштаб. Сделку планировали еще до того, как Дональд Трамп стал президентом США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth, передает агентство «Прайм».

Уточняется, что речь идет о сделке «значительного объема и серьезности». Орбан отметил, что в последнее время объем инвестиций из Китая в экономику Венгрии стал больше, чем из США. Необходимо принять меры для исправления этой ситуации и создать условия для дальнейшего развития, добавил он.

Орбан утверждал, что только те, кто строит отношения на основе взаимного уважения, могут заключить соглашение с США. А Брюссель получит то, что заслуживает, отметил премьер.

Ранее Орбан заявил, что вынужден говорить о России как об агрессоре, так как подчиняется решению ЕС. Венгерский политик, отвечая на вопрос журналистов об отношении к России, призвал оставить «оценки историкам».