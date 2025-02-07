Названы сроки выпуска обновленной банкноты номиналом 1000 рублей

Купюру номиналом 1000 рублей с новым дизайном выпустят в конце 2025 года, пишет интернет-издание РБК со ссылкой на сообщение Банка России.

Как сообщил регулятор, дизайн новой купюры посвящен Приволжскому федеральному округу. Оформление выбрали на голосовании, в котором приняли участие 700 тысяч человек. Первое место в голосовании занял скоростной пассажирский теплоход «Метеор».

На второй позиции по числу голосов оказался Дворец земледельцев в Казани, на третьем — Саратовский автомобильный мост, раскинувшийся через реку Волга.

Во второй половине декабря в ЦБ сообщили, что онлайн-голосование по тому, как должна выглядеть оборотная сторона новой купюры в 1000 рублей, завершилось.

В ноябре глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что актуальности в печати 10-тысячной купюры нет, несмотря на то, что на нее может быть спрос. Россия занимает одно из ведущих мест по использованию электронных средств платежа, отметил Аксаков. Почти 90% платежей россияне осуществляют с помощью платежных карт и многие не используют наличные.