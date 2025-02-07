Министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг назвал свою страну альтернативным поставщиком газа в ЕС и сказал, что его страна "не наживается" на украинском конфликте. Об этом сообщила газета Financial Times.

По ее информации, Столтенберг отверг обвинения в том, что Норвегия наживается на конфликте на Украине, продавая рекордные объемы нефти и газа в Европу. Он заявил, что не согласен с учеными и СМИ, предполагающими, что его страна получила огромную прибыль с 2022 года. Столтенберг считает, что Норвегия просто предоставила необходимые альтернативные поставки энергоресурсов.

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" Е в р о п е й с к и е с т р а н ы п р и з н а л и в а ж н о с т ь н о р в е ж с к о г о г а з а д л я с м я г ч е н и я п о с л е д с т в и й п р е к р а щ е н и я п о с т а в о к р о с с и й с к о г о г а з а " , - п р и в о д и т г а з е т а с л о в а г л а в ы М и н ф и н а Н о р в е г и и .

Столтенберг сказал, что норвежский газ теперь составляет около 30% поставок в ЕС, пишет издание. Он добавил, что Норвегия также является крупным экспортером нефти, почти 90% которой идет в ЕС.