Австралия впервые с 2022 года направила в Европу партию СПГ

Австралия, предположительно, направила в Европу судно с партией сжиженного природного газа (СПГ) впервые с 2022 года. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные по отслеживанию судов.

По его сведениям, судно Elisa Ardea недавно пришвартовалось у завода по производству СПГ Wheatstone LNG в Австралии. Оттуда оно должно проследовать во французский порт Дюнкерк.

Морские поставки необходимы Европе, чтобы заменить "потерю российского трубопроводного топлива", пишет Bloomberg.

Согласно его данным, в последний раз Европа получала СПГ из Австралии в ноябре 2022 года. В прошлом году все поставки СПГ из Австралии пришлись на страны Азии.