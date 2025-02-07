Российским регионам спишут кредиты

С 2025 по 2029 год регионам России спишут кредиты на 1,1 триллиона рублей. Об этом со ссылкой на материалы Минфина сообщает «Коммерсантъ».

Российским регионам спишут кредиты
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Под списание не подпадут целевые инфраструктурные кредиты, которые регионы получали в последние годы, и займы для поддержания остатка средств на едином бюджетном счете.

Одним из условий списания двух третей задолженности, которая сформировалась у регионов с 1 марта 2024 года, называют целевое использования высвобождающихся средств. Списываемые средства необходимо потратить на проекты в сфере ЖКХ, компенсацию инвестиционного налогового вычета, финансирование фондов развития промышленности, обновление общественного транспорта, поддержку опорных населенных пунктов и реализацию инвестпроектов.

Кроме того, для возможности простить долги регионы обязаны соблюдать дефицит бюджета на уровне не более 10 процентов собственных доходов и ограничить задолженность по рыночным заимствованиям до 25 процентов. Кроме того, коммерческие кредиты могут привлекаться только по ставке, не превышающей ключевую плюс 3,5 процентного пункта.

Как отмечают в ведомстве, на начало года госдолг регионов достиг 3,15 триллиона рублей, из которых большая часть (78 процентов и 2,46 триллиона рублей) выданы правительством.

Первый замглавы Минфина РФ Леонид Горнин ранее предупредил, что если на местах не выполнят соответствующие условия, то должны будут погасить указанную долю долга с 2030 по 2039 год. Оставшуюся треть регионы в любом случае будут выплачивать по существующим графикам.

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