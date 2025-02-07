Британский политик Дэвид Фрост отметил в статье для газеты Telegraph, что Великобритания находится на грани банкротства.

При этом, по его словам, все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.

« В ы х о д а н е т . П о в ы ш е н и е н а л о г о в н е у в е л и ч и т д о х о д ы , а л е й б о р и с т ы н е м о г у т с т и м у л и р о в а т ь э к о н о м и ч е с к и й р о с т и л и с о к р а т и т ь р а с х о д ы » , — подчеркнул политик.

Фрост добавил, что дефицит бюджета страны может доходить до 20 млрд фунтов стерлингов, а повышение налогов приведёт к рецессии.

Ранее сообщалось, что цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире.

Кроме того, глава компании Ineos Джим Рэтклифф предупредил, что химическая промышленность Британии оказалась на грани гибели.