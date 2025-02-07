Telegraph: Великобритания находится на грани банкротства

Британский политик Дэвид Фрост отметил в статье для газеты Telegraph, что Великобритания находится на грани банкротства.

При этом, по его словам, все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию.

«Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы», подчеркнул политик.

Фрост добавил, что дефицит бюджета страны может доходить до 20 млрд фунтов стерлингов, а повышение налогов приведёт к рецессии.

Ранее сообщалось, что цены на промышленную энергию в Британии стали высочайшими в мире.

Кроме того, глава компании Ineos Джим Рэтклифф предупредил, что химическая промышленность Британии оказалась на грани гибели.

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