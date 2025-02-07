Названа доля вернувшихся в Россию релокантов

Около 10 процентов жителей России, покинувших ее пределы после начала конфликта на Украине, вернулись обратно. Об этом сообщает исследование Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

В феврале–марте прошлого года исследователями института был проведен социологический онлайн-опрос среди почти 3500 человек, которые уехали из России в 2022–2023 годах и находились за границей минимум три месяца подряд.

Опрошенные релоканты чаще всего перебирались в Грузию, Казахстан и Армению. Около 10 процентов релокантов 2022–2023 годов уже вернулись в Россию, пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование.

Государственная дума готовит нормы, согласно которым уехавшие из России люди и продолжающие ее оскорблять, больше не смогут получать доходы от своего имущества в РФ.