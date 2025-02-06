Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 1,35-2,55%

Индекс Мосбиржи демонстрировал подъем. По итогам дня рублевый индикатор подрос на 1,35% - до 2 970,12 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 2,55%, до 965,48 пункта. Курс юаня подрос на 25 копеек и торгуется на уровне 13,24 рубля.

" В ы ш е д ш и е н а к а н у н е в е ч е р о м д а н н ы е Росстата показали, что рост годовой инфляции в России остановился. Кроме того, рубль нес потери к юаню после волны укрепления. Цены на нефть - без значимых изменений, как и геополитическая повестка", - рассказал эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Внешний фон был позитивным. "Уверенный рост наблюдался на биржах Китая, более процента прибавили EuroStoxx 50 и немецкий DAX, в плюсе стартовали торги в США. Индекс доллара DXY опустился ниже 108 пунктов", - сказал эксперт.

Прогноз на 7 февраля

В конце недели активность покупателей может быть сниженной, но при благоприятной конъюнктуре возможен новый импульс движения к 3 000 пунктам по индексу Мосбиржи, считают в "БКС мир инвестиций". В компании также краткосрочно ждут юань на уровне 13-13,5 рубля, доллар - 96,5-99,5 рубля.

Внимание инвесторов может быть обращено к США, где будут опубликованы данные по рынку труда за январь и отчет ФРС о денежно-кредитной политике. На российском рынке группа "Позитив" опубликует предварительные результаты по отгрузкам за 2024 год, "Южуралзолото" озвучит производственные результаты за прошлый год и прогноз по объемам производства на 2025 год.