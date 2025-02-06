МВФ готовится предоставить Украине транш в размере $900 млн

Международный валютный фонд (МВФ) рассмотрит возможность выделения Украине $900 млн в рамках механизма расширенного кредитования (EFF). Об этом заявила на брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

Она напомнила, что в декабре 2024 года МВФ по итогам шестого обзора экономики страны выделил Украине очередной транш в $1,1 млрд по линии EFF. В общей сложности, по ее словам, объем выплат по кредитной программе составляет на данный момент около $9,8 млрд. По итогам следующего обзора экономики страны и в случае одобрения со стороны Совета исполнительных директоров МВФ Украина "получит доступ к $900 млн".

" П р о в о д и т с я т е х н и ч е с к а я р а б о т а д л я п р о в е д е н и я с л е д у ю щ е й р е в и з и и . С р о к и о т п р а в к и м и с с и и [ н а У к р а и н у ] п о к а н е о п р е д е л е н ы , м ы с о о б щ и м и х , к а к т о л ь к о о н и б у д у т у т в е р ж д е н ы " , - п о д ч е р к н у л а п р е д с т а в и т е л ь М В Ф .

По словам Козак, представители фонда намерены изучить вопросы, касающиеся бюджетной политики украинского руководства, "прогресса в мобилизации доходов", а также "восстановления долговой и бюджетной устойчивости". Кроме того, они намерены оценить ход реализации реформ управления.

В марте 2023 года МВФ утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках механизма EFF с финансированием в размере $15,6 млрд.