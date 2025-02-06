Названа сумма, которую бюджет страны получил от продажи бизнеса иностранцами

С начала 2025 года в федеральный бюджет России поступило около 55 миллиардов рублей от продажи активов компаний из недружественных государств. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на оперативные данные портала «Электронный бюджет» по состоянию на 6 февраля.

Информацию об этих поступлениях можно увидеть в разделе о доходах федерального бюджета. Они относятся к статье «Безвозмездные поступления от негосударственных организаций». По данным портала «Электронный бюджет», на 6 февраля объем поступлений от этих сделок достиг 54,7 миллиарда рублей, что составляет 85,2% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (около 64 миллиардов рублей).

В статье о безвозмездных поступлениях также учитываются доходы бюджетной системы РФ, полученные в результате возврата остатков субсидий и трансфертов, имеющих целевое назначение, за предыдущие периоды.

По состоянию на 6 февраля эти доходы достигли 1,84 миллиарда рублей, что составляет 2,86% от общего объема поступлений. Кроме того, в статью о безвозмездных поступлениях включены доходы от других бюджетов бюджетной системы России, которые составили 7,67 миллиарда рублей, или 11,94% от общего объема поступлений.