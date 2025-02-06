ЦБ понизил курс евро сразу на 2 рубля

Банк России опубликовал официальные курсы валют на 7 февраля 2025 года.

Курс доллара был снижен до 96,91 рублей, на 6 февраля он составлял 98,05 рублей. Курс евро был снижен сразу на 2 рубля, до 100,67 со 102,92 рублей, установленных 6 февраля. Курс юаня был понижен до 13,05 рублей. На 6 февраля он составлял 13,24 рубля.

В конце декабря прошлого года Банк России сообщил , что устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка.

После введения в июне 2024 года против Мосбиржи, Национального расчетного депозитария и Национального клирингового центра американских санкций, торговая площадка прекратила торги долларами США, гонконгскими долларами и евро.