Оценена обеспеченность России нефтью

В России при нынешних темпах добычи нефти хватит примерно на 64,5 года, а газа — более чем на 100 лет. Об этом заявил глава Министерства природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, передает агентство «Прайм».

Козлов отметил, что на сегодняшний день в стране действует 4052 лицензии на геологическое изучение, разведку и добычу углеводородного сырья, которые распределены между 747 недропользователями. В Минприроды подчеркнули, что, по предварительным данным Роснедр прошлого года, запасы природного газа составляют 63,5 триллиона кубометров. Это первое место в мире, добавили там.

А по запасам нефти в 31,4 миллиарда тонн Россия находится на пятой строчке. Добыча газа в 2024 году достигла в стране 685 миллиардов кубических метров, нефти и конденсата - 516 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что ОПЕК+ решил пока не менять действующие до конца будущего года ограничения на добычу нефти, введенные для поддержания цен, несмотря на предложение президента США Дональда Трампа их снизить.