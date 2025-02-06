Россия резко нарастила ввоз одного вида продукции из Казахстана

По итогам 2024 года суммарные объемы ввоза специй и пряностей из Казахстана в Россию увеличились в 10 раз и достигли отметки в 7,3 тысячи тонн. О резком росте импорта этого вида продукции сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Таможенной службы республики.

Россия резко нарастила ввоз специй из Казахстана
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Подавляющая часть поставок (94 процента) пришлась на импорт готовых наборов молотых специй. Именно эта категория обеспечила значительный прирост в годовом выражении. В результате Россия в прошлом году оказалась крупнейшим покупателем специй и пряностей из Казахстана.

Другими востребованными видами пряностей стали дробленый и молотый перец (372 тонны), а также корица (33 тонны). У других категорий показатели оказались небольшими. Так, за отчетный период из Казахстана в Россию было отгружено по 4 тонны мускатного ореха и семян кориандра.

В свою очередь, Казахстан в прошлом году оказался главным покупателем российского мороженого. В январе-декабре покупатели из центральноазиатской республики приобрели лакомство на общую сумму в 19,8 миллиона долларов. По этому показателю Казахстан значительно опередил своих ближайших преследователей — Узбекистан (5,2 миллиона долларов) и Китай (2,7 миллиона).

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