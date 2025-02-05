В Госдуме оценили возможность повышения ключевой ставки в России

Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом заседании совета директоров в 2025 году, которое состоится 14 февраля. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, в последние недели инфляционные процессы в экономике России замедлились.

« П о э т о м у п о л а г а ю , ч т о н а б л и ж а й ш е м з а с е д а н и и Ц е н т р а л ь н ы й б а н к н е п о в ы с и т к л ю ч е в у ю с т а в к у , и с х о д я и з т е н д е н ц и и » , — д о б а в и л А к с а к о в .

Он считает, что в текущем году ЦБ начнет постепенно снижать ключевую ставку, поскольку ее повышение привело к снижению кредитования и последующему замедлению инфляционных процессов.

Напомним, что на последнем заседании ЦБ в декабре было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом эксперты ожидали, что ее повысят до 23% годовых.