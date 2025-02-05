В Госдуме оценили возможность повышения ключевой ставки в России
Банк России не станет повышать ключевую ставку на первом заседании совета директоров в 2025 году, которое состоится 14 февраля. Об этом РИА Новости сообщил глава комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
По его словам, в последние недели инфляционные процессы в экономике России замедлились.
«Поэтому полагаю, что на ближайшем заседании Центральный банк не повысит ключевую ставку, исходя из тенденции», — добавил Аксаков.
Он считает, что в текущем году ЦБ начнет постепенно снижать ключевую ставку, поскольку ее повышение привело к снижению кредитования и последующему замедлению инфляционных процессов.
Напомним, что на последнем заседании ЦБ в декабре было принято решение сохранить ключевую ставку на уровне 21% годовых. При этом эксперты ожидали, что ее повысят до 23% годовых.