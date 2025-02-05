Поставки СПГ из США в Европу в разы превзошли российские

Поставки российского сжиженного природного газа (СПГ) в Евросоюз в январе достигли 2,054 миллиарда кубометров, что примерно соответствует уровням первого и последнего месяцев прошлого года. Об этом со ссылкой на данные европейского аналитического центра Bruegel сообщает ТАСС.

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Согласно материалам, в январе и декабре 2024 года показатель достигал 2,059 и 2,16 миллиарда кубометров соответственно.

Ввоз европейцами СПГ с американского направления (США и Тринидад и Тобаго) по итогам прошедшего месяца тем временем взлетел более чем в полтора раза, достигнув второго за время наблюдений результата в 6,64 миллиарда кубометров, что более чем втрое превосходит российский.

С учетом того, что общий объем импорта сжиженного газа в ЕС равнялся в январе 11,5 миллиарда кубометров, на РФ пришлось около 17,9 процента поставок. В октябре, когда Евросоюз закупил российский СПГ на максимальные за год 701,5 миллиона евро, доля этих поставок, по данным Евростата, составляла сопоставимые 21,2 процента.

Ранее с учетом прекращения украинского транзита и связанного с этим напряжения на европейском топливном рынке аналитики предсказали сохранение высокого спроса на поставки российского газа по «Турецкому потоку», а также в виде СПГ.