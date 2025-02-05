В TotalEnergies рассказали, что будет с мировым рынком газа

Компания TotalEnergies, которая базируется во Франции, представила прогноз относительно ситуации на мировом рынке газа. По мнению экспертов компании, в 2025 году он будет оставаться напряженным в связи с проблемами, связанными с вводом новых мощностей по сжижению газа и прекращением транзита российского газа через Украину, сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на квартальный отчет компании.

В документе говорится, что в конце 2024 года цены на газ в Европе подскочили, и ожидается, что в первом квартале 2025 года они останутся высокими на фоне активного потребления в зимний период и быстрого сокращения запасов. Прогнозируется, что стоимость газа будет выше 13 долларов за миллион британских тепловых единиц.

Аналитики TotalEnergies полагают, что напряженность на газовых рынках в 2025 году может сохраниться из-за ограниченного ожидаемого увеличения мощностей, вызванного задержками в реализации некоторых проектов.

В прошлом году компания сократила объем продаж сжиженного природного газа (СПГ) на 10% в сравнении с предыдущим годом, до 39,8 миллиона тонн. При этом в 2025-м ожидается рост продаж до более чем 40 миллионов тонн.

TotalEnergies является одной из самых крупных энергетических компаний в мире. Ее сотрудниками числятся более 100 тысяч человек.