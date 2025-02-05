Киев получит 2 млрд евро от замороженных активов России

Европейский депозитарий Euroclear в марте направит в фонд помощи Украине 2 млрд евро.

Эти средства были получены от инвестирования заблокированных из-за санкций российских активов.

Первый транш был проведен летом 2024 года и составил 1,55 млрд евро. Всего Euroclear за прошлый год получил процентный доход от инвестирования российских активов в размере 6,9 млрд евро.

После начала СВО ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России на сумму около 300 млрд евро.

Большая часть замороженных российских активов находится в Euroclear.