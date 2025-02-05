Bloomberg: россияне рекордными темпами скупают золото

Россияне купили рекордное количество золота — 75,6 тонны в слитках, монетах и ювелирных изделиях, сообщил Всемирный совет по золоту.

По его данным, в 2024 году скуплен эквивалент примерно четверти годовой добычи страны — Россия является вторым по величине производителем золота в мире, добывая более 300 тонн драгоценного металла в год.

Bloomberg связывает это с желанием граждан РФ защитить сбережения в условиях санкций.

Для сравнения, в 2021 году, до начала спецоперации на Украине, потребители в России купили всего 46,8 тонны золота.

В целом в мире интерес к золоту как к активу-убежищу сильно вырос в последние годы на фоне СВО на Украине и эскалации на Ближнем Востоке.

Теперь начинается торговая борьба США и Китая с введением пошлин, и это подстегнуло стоимость золота до самого высокого уровня, пишет Bloomberg.