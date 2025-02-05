Мировой спрос на золото оказался рекордным

Согласно отчету Всемирного золотого совета (World Gold Council, WGC), в четвертом квартале 2024 года спрос на золото увеличился на 12% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1277 тонн. По итогам года общий спрос на золото, включая внебиржевые инвестиции, вырос на 1% и достиг рекордного годового объема в 4 974 тонны, передает агентство «Прайм».

Предложение золота также выросло на 1% и составило 4 975 тонн. Этот результат был достигнут благодаря четвертому кварталу, который стал рекордным по спросу на драгметалл. В этом квартале спрос увеличился на 12% и составил 1277 тонн. Предложение золота в четвертом квартале составило 1297,4 тонны, что на 1% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года.

Спрос на золото в денежном выражении составил 111 миллиардов долларов благодаря сочетанию рекордных цен и объемов покупки золота в четвертом квартале. По итогам всего 2024 года спрос на золото достиг самого высокого за всю историю годового значения в 382 миллиарда долларов.

По данным Лондонской ассоциации рынка драгоценных металлов (LBMA), в течение 2024 года цена золота достигла 40 новых ценовых максимумов. Среднегодовая цена составила 2 386 долларов за унцию, поднявшись на 23%.

Рекордные результаты были достигнуты, в частности, благодаря действиям мировых центробанков. В течение года они продолжали накапливать золото. Покупки превысили 1 тысячу тонн третий год подряд.