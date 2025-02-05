Финансист оценил возможность повышения ключевой ставки в России

Не исключено, что в ближайшее время Центральный банк (ЦБ) поднимет ключевую ставку на 1-2 процента. Об этом высказался финансовый аналитик Михаил Беляев в интервью «Ридусу».

Финансист оценил возможность повышения ключевой ставки в России
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Аналитик надеется, что ЦБ оставит ее на уровне 21 процента, однако уверенности в этом нет. Беляев счел, что, возможно, ключевую ставку все же захотят поднять на 1-2 процента. В то же время даже нынешняя высокая ставка уже мешает развитию экономики, при этом никак не влияя на инфляцию, указал собеседник издания.

По словам финансиста, инфляция в России не имеет монетарной природы. На фоне этого, как утверждает Беляев, усилия ЦБ оказываются бесполезными.

Аналитик предложил бороться с инфляцией антимонопольному ведомству, а не ЦБ. Он пояснил, что сейчас причина роста цен — это лишь стремление монополий иметь как можно больше прибыли.

«Увеличение цен самый простой способ, так что компании повышают цены с удвоенной или утроенной энергией. Вот против этого и должна бороться ФАС», заявил Беляев.

Заседание совета директоров ЦБ, на котором должно быть принято решение о ключевой ставке, состоится 14 февраля. Там уже не раз подчеркивали, что необходимо и дальше вести жесткие денежно-кредитные условия, так как инфляция продолжает расти. При этом представители ЦБ отмечали, что снижение ключевой ставки возможно лишь при условии устойчивого замедления инфляции.

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