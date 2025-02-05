Канада может возобновить торговые переговоры с Британией

Канада и Великобритания могут возобновить торговые переговоры на фоне экономического противостояния с США.

Такую точку зрения высказал верховный комиссар (посол) Канады в королевстве Ральф Гудейл.

" Б ы л о б ы и н т е р е с н о е щ е р а з в з г л я н у т ь н а э т о ( в о з м о ж н о с т ь в о з о б н о в л е н и я п е р е г о в о р о в - п р и м . Т А С С ) и п о с м о т р е т ь , ч е г о м ы м о ж е м д о с т и ч ь в к р а т ч а й ш и е с р о к и " , - з а я в и л о н в и н т е р в ь ю е в р о п е й с к о м у и з д а н и ю P o l i t i c o .

По словам дипломата, перезапуск двусторонних экономических отношений "стал бы одним из шагов", который может помочь Канаде выйти за рамки зависимости от США, а Великобритания могла бы диверсифицировать торговых партнеров за пределами Европы.

Тем не менее, убежден посол, возобновление переговоров может оказаться трудным решением для правительства премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

" М ы п о н и м а е м , ч т о и м е е м д е л о с н о в ы м п р а в и т е л ь с т в о м [ В е л и к о б р и т а н и и ] с д р у г и м и п р и о р и т е т а м и , и м о ж е т п о н а д о б и т ь с я н е к о т о р о е в р е м я , ч т о б ы п р о в е с т и в н у т р е н н и е к о н с у л ь т а ц и и " , - о т м е т и л Г у д е й л .

Оттава и Лондон подписали временное соглашение о свободной торговле, которое позволяло им продолжать двустороннюю торговлю на фоне выхода Великобритании из ЕС до заключения окончательного договора в ноябре 2020 года. Как пишет Politico, в январе 2024 года страны не смогли договориться об условиях продления соглашения. Великобритания выступила резко против импорта канадской говядины, выращенной с использованием гормона роста. При этом Великобритания лишилась беспошлинного доступа для производителей сыра на канадский рынок, а некоторые британские автопроизводители столкнулись с дополнительными ввозными пошлинами.

Президент США Дональд Трамп 1 февраля подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, вводятся пошлины в размере 25% на импорт из Мексики и Канады (10% - в отношении канадских энергоресурсов). Также вводятся дополнительные тарифы в размере 10% на товары из КНР. Решение в отношении Оттавы должно было вступить в силу 4 февраля, но после состоявшихся 3 февраля переговоров Трампа с премьер-министром Канады Джастином Трюдо оно было отложено еще на 30 дней.

Канадские власти ранее обещали ввести ответные пошлины в размере 25% на американские товары на общую сумму $106,5 млрд.