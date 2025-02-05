Экономист поделился прогнозом относительно цен на кофе

В ближайшие два-три года цены на кофе сорта арабика будут оставаться высокими. Это отразится на рынке, заявил РИА Новости старший преподаватель кафедры Международного бизнеса РЭУ им. Г. В. Плеханова Олег Иванов.

Цена арабики продолжает рекордно расти. В конце января она преодолела отметку в восемь тысяч долларов за тонну, а уже 3 февраля превысила 8,5 тысячи долларов за тонну. Эксперт считает, что ожидаемый рост цен на кофе может повлечь за собой изменение потребительских предпочтений.

« М о ж н о п р е д п о л о ж и т ь с н и ж е н и е с п р о с а н а к о ф е в м а с с о в о м с е г м е н т е ( н е s p e c i a l t y ) , ч т о п о д т о л к н е т ч а с т ь п о т р е б и т е л е й к п о и с к у а л ь т е р н а т и в , в к л ю ч а я п е р е х о д н а ч а й и л и б о л е е д е ш е в ы е с о р т а к о ф е » , - о т м е т и л с о б е с е д н и к .

В материале говорится, что цены на кофе растут по нескольким причинам. В частности, ситуация вызвана засухой в Бразилии, которая снизила урожайность, и неблагоприятными погодными условиями в Колумбии (второй по значимости производитель).

В недавнем интервью газете «Коммерсант» Сергей Румянцев, основатель сети кофеен One Price Coffee, сообщил, что за последние месяцы стоимость закупаемого кофе увеличилась на 30–35% в зависимости от сорта зерен.