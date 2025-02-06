Госдолг Украины достиг почти 88% от ожидаемого ВВП в 2024 году

Минфин: госдолг Украины достигает почти 88% от ожидаемого ВВП в 2024 году
Государственный долг Украины достигает почти 88% от ожидаемого валового внутреннего продукта в 2024 году. Такую информацию приводит украинское Министерство финансов.
Отмечается, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 6,98 трлн гривен — $166,1 млрд.
В ведомстве добавили, что за минувший год сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на $20,7 млрд в результате «увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнёров».
«По предварительным расчётам, государственный долг Украины к ожидаемому ВВП в 2024 году составляет 87,9%», — указывается в публикации.
В сентябре 2024 года сообщалось, что выплаты по внешнему госдолгу Украины по итогам августа превысили $1 млрд.