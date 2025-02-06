Госдолг Украины достиг почти 88% от ожидаемого ВВП в 2024 году

Государственный долг Украины достигает почти 88% от ожидаемого валового внутреннего продукта в 2024 году. Такую информацию приводит украинское Министерство финансов.

Отмечается, что государственный и гарантированный государством долг Украины по состоянию на 31 декабря 2024 года составил 6,98 трлн гривен — $166,1 млрд.

В ведомстве добавили, что за минувший год сумма государственного и гарантированного долга Украины увеличилась на $20,7 млрд в результате «увеличения долгосрочного льготного финансирования от международных партнёров».

« П о п р е д в а р и т е л ь н ы м р а с ч ё т а м , г о с у д а р с т в е н н ы й д о л г У к р а и н ы к о ж и д а е м о м у В В П в 2 0 2 4 г о д у с о с т а в л я е т 8 7 , 9 % » , — у к а з ы в а е т с я в публикации.

В сентябре 2024 года сообщалось, что выплаты по внешнему госдолгу Украины по итогам августа превысили $1 млрд.