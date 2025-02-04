Изменение климата угрожает производству какао в Африке

Ученые из Вагенингенского университета пришли к выводу, что изменение климата оказывает значительное влияние на производство какао в странах Западной и Центральной Африки, на долю которых приходится более 70% мирового производства этого продукта. Изменения температуры и количества осадков приводят к тому, что некоторые районы становятся менее подходящими для выращивания какао, в то время как другие могут извлечь выгоду из изменения климата. Работа опубликована в журнале Agricultural and Forest Meteorology (AFM).

© Газета.Ru

Исследовательница Паулина Асанте из Ганы и ее коллеги использовали компьютерную модель для симуляции воздействия изменения климата до 2060 года в четырех странах: Кот-д'Ивуар, Гана, Нигерия и Камерун. В Кот-д'Ивуаре до 50% нынешних земель для возделывания какао может быть утрачено, что существенно сократит объемы производства. В Гане ожидается умеренное сокращение подходящих территорий, в то время как Нигерия и Камерун могут столкнуться с увеличением пригодных для какао земель. Производство в Камеруне может вырасти на 60%, а в Нигерии — примерно на 40%.

Эти изменения могут привести к расширению какаоводства на нетронутые ранее территории, увеличив риск вырубки лесов, предупреждает исследователь Вагенингенского университета Нильс Антен.

« В К а м е р у н е о т н о с и т е л ь н о м н о г о т р о п и ч е с к и х л е с о в , и к а к а о ч а с т о в ы р а щ и в а ю т в р а й о н а х , к о т о р ы е р а н ь ш е б ы л и п о к р ы т ы л е с а м и . Э т о о к а з ы в а е т з н а ч и т е л ь н о е д а в л е н и е н а э к о с и с т е м ы » , — о б ъ я с н и л о н .

Для фермеров Западной Африки, которые уже сталкиваются с низкими доходами и ограниченным доступом к ресурсам, изменение климата может иметь серьезные последствия. Чтобы компенсировать негативные эффекты, необходимо увеличивать урожайность на гектар. Это возможно, учитывая, что текущие уровни производства значительно ниже их потенциала.

« Ч т о б ы с м я г ч и т ь в о з д е й с т в и е и з м е н е н и я к л и м а т а н а п р о и з в о д с т в о к а к а о , н е о б х о д и м к о м п л е к с н ы й п о д х о д . Э т о в л и я е т н а в с е э т а п ы ц е п о ч к и п о с т а в о к : ф е р м е р ы с т а л к и в а ю т с я с у м е н ь ш е н и е м у р о ж а й н о с т и , б и з н е с — с у в е л и ч е н и е м з а т р а т , а п о т р е б и т е л и — с р о с т о м ц е н » , — д о б а в и л а П а у л и н а А с а н т е .

Как показывает исследование, изменения климата уже заметно сказываются на производстве какао. Какао-деревья, обычно имеющие продолжительность жизни 20-30 лет, сталкиваются с высокими температурами и непредсказуемыми осадками, что приводило к сбоям в урожайности, особенно в Кот-д'Ивуаре. Потребители уже ощущают последствия этого в виде повышения цен на шоколад. Некоторые производители, чтобы снизить использование какао, начали включать альтернативы, такие как кусочки печенья, в шоколадные батончики.