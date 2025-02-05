Банк России увеличит продажи валюты

В период с 7 февраля по 6 марта 2025 года Министерство финансов будет направлять Банку России на покупку валюты и золота 3,3 миллиарда рублей в день. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

В связи с тем, что ЦБ дополнительно каждый день продает на рынке валюту в эквиваленте 8,86 миллиарда, общие продажи составят 5,56 миллиарда рублей в день. В январе регулятор реализовывал валюты на 4,76 миллиарда рублей в сутки.

Причиной увеличения продаж стал недобор нефтегазовых доходов. По итогам января они оказались на 34,7 миллиарда рублей ниже запланированного уровня. В феврале Минфин прогнозирует дополнительные нефтегазовые доходы размере 101,2 миллиарда рублей.