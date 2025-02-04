Мишустин планирует продолжить укрепление технологичной составляющей экономики

Последние экономические показатели России говорят о том, что страна становится все более технологичной, заявил премьер-министр Михаил Мишустин. Этот тренд он хотел бы укрепить в ближайшие годы.

Глава правительства провел стратегическую сессию, посвященную вопросам макроэкономической политики для достижения устойчивого роста. Он предложил ее участникам рассмотреть ключевые параметры бюджетно-налоговой и денежно-кредитной политики в текущих условиях, а также возможные вызовы для экономического роста.

С начала года правительство приступило к реализации обновленного пакета национальных проектов, в том числе по обеспечению технологического лидерства. Все они ориентированы на достижение долгосрочных стратегических целей, которые определил президент на ближайшие шесть лет.

" П р е д с т о и т с л о ж н а я и м а с ш т а б н а я р а б о т а . Н е о б х о д и м о п р о д о л ж и т ь р а з в и в а т ь э к о н о м и к у и д р у г и е с ф е р ы ж и з н и с т р а н ы , н е в з и р а я н а т е к у щ и е и в е р о я т н ы е в ы з о в ы в б у д у щ е м " , - н а п у т с т в о в а л Мишустин.

Для этого потребуется решить множество задач, в частности, обеспечить сбалансированный рост с низкой безработицей и умеренной инфляцией. В части макроэкономической политики правительство плотно взаимодействует с Банком России: отработан целый ряд механизмов, активно выстраивается экономика предложения.

" Ф у н д а м е н т с о з д а н . Н а ш а э к о н о м и к а п р о д е м о н с т р и р о в а л а у в е р е н н у ю д и н а м и к у - в о т л и ч и е о т г о с у д а р с т в , к о т о р ы е б ы л и и н и ц и а т о р а м и а н т и р о с с и й с к и х с а н к ц и й " , - з а я в и л Михаил Мишустин.

По предварительной оценке Министерства экономического развития, прирост ВВП России по итогам 2024 года составил около 4%. Результат обусловлен высокой инвестиционной и потребительской активностью.

Основным драйвером стала обрабатывающая промышленность, которая прибавила 8%.

" Э т о к а к р а з т о т с е к т о р , г д е д о л я д о б а в л е н н о й с т о и м о с т и з н а ч и т е л ь н о б о л ь ш е , ч е м п р и п р о с т о й п р о д а ж е с ы р ь я , и п о д т в е р ж д а е т , ч т о р о с с и й с к а я э к о н о м и к а с т а н о в и т с я б о л е е т е х н о л о г и ч н о й . Т а к о й т р е н д в а ж н о п р о д о л ж и т ь в б л и ж а й ш и е г о д ы и у к р е п и т ь " , - у к а з а л председатель правительства.

Нужно предпринять все необходимые действия для обеспечения макроэкономической устойчивости, добавил Мишустин.

" Э т о о д н о и з б а з о в ы х у с л о в и й д л я с о х р а н е н и я п о з и т и в н о й д и н а м и к и в о м н о г и х с ф е р а х ж и з н и с т р а н ы " , - з а к л ю ч и л о н .

Между тем

Правительство определило перечень отраслей, на которые не будут распространяться ограничения на плавающие ставки по кредитам. Решение касается организаций из сфер строительства, складского хозяйства, гостиничного бизнеса, аренды и лизинга, санаторно-курортных услуг. Они смогут брать кредиты без ограничения применения плавающей ставки.

Как ожидают в правительстве, такой шаг позволит поддержать жилищное строительство, которое играет определяющую роль в экономике, а также ретейлеров и гостиничную отрасль, что особенно важно в условиях санкционных ограничений.