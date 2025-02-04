В России подорожали все виды топлива

Все виды топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже подорожали. Об этом свидетельствуют данные торгов во вторник, 4 февраля.

Согласно материалам площадки, бензин АИ-92 по индексу Европейской части России вырос в цене на 1,69 процента. Его стоимость поднялась до 54 310 рублей за тонну. Бензин премиум-марки АИ-95 подорожал до 56 388 рублей за тонну (плюс 1,74 процента) за сутки.

Летний дизель стал дороже на 1,81 процента, стоимость тонны составляет 56,26 тысячи рублей. Межсезонное топливо поднялось до 56,7 тысячи рублей за тонну (плюс 1,26 процента за сутки), а зимнее — до 59,4 тысячи (плюс 1.08 процента).

Тонна мазута подорожала до 31 861 рубля за тонну (плюс 1,64 процента за сутки), а сжиженные углеводороды (СУГ) выросли в цене до 19,05 тысячи рублей (плюс 1,81 процента).

Цены на топливо растут на фоне продления разрешения на экспорт бензина для производителей. В конце прошлой недели правительство продлило эту меру, полагая, что продажа за рубеж позволит нефтяным компаниям частично компенсировать потери, возникшие после январских санкций США из-за сложностей с экспортом нефти.

Одной из причин трудностей с поставками бензина могут быть также и удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам. В ночь на понедельник был атакован Астраханский газоперерабатывающий завод, в результате предприятие остановило работу.