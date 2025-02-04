В Иране оценили перспективы единой валюты БРИКС

Иран готов перейти к использованию единой валюты БРИКС, если страны - участницы примут решение о ее внедрении.

Об этом заявила официальный представитель правительства исламской республики Фатеме Мохаджерани.

" Е с л и г о с у д а р с т в а - у ч а с т н и к и Б Р И К С п р и д у т к в ы в о д у о б и с п о л ь з о в а н и и е д и н о й и о б щ е й в а л ю т ы , м ы т а к ж е с д е л а е м э т о . Б у д е м и с х о д и т ь и з н а ц и о н а л ь н ы х и н т е р е с о в " , - с к а з а л а М о х а д ж е р а н и н а е ж е н е д е л ь н о м б р и ф и н г е .

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил тарифами в размере 100% на товары из стран БРИКС в случае создания ими новой валюты или отказа от доллара. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что речь о создании общей валюты в БРИКС не велась и не ведется, обсуждается формирование общих инвестиционных платформ.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу - Бразилии, России, Индии и Китаю - присоединилась ЮАР. Египет, Иран, ОАЭ и Эфиопия стали полноправными участниками объединения 1 января 2024 года, Индонезия - 6 января 2025 года. Приглашение вступить в объединение получила и Саудовская Аравия, однако, по словам ее властей, Эр-Рияд до сих пор оценивает предложение.

В 2024 году БРИКС возглавляла Россия. Ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани 22-24 октября, где было принято решение наделить ряд государств статусом партнера объединения. Ими стали Белоруссия, Боливия, Казахстан, Куба, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда и Узбекистан.