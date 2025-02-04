Сийярто обвинил Брюссель в экономических проблемах Европы

Изоляция Европы от России и Китая, а также ухудшение отношений с США ухудшили экономическое положение региона, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Сийярто обвинил Брюссель в экономических проблемах Европы
© РИА Новости

Сийярто заявил, что Брюссель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен своими действиями, такими как изоляция от России и Китая и ухудшение отношений с республиканской администрацией США, привели к экономическим проблемам в Европе, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что лучшим решением было бы вернуть экономические полномочия странам-членам ЕС.

Сийярто указал на Венгрию как на пример успешной реализации экономической политики. Он отметил, что благодаря стратегии экономической нейтральности Венгрия установила инвестиционные рекорды, достигла высокого уровня занятости и заключила соглашения о защите инвестиций с 12 странами.

В своей публикации в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в России) Сийярто напомнил, что Евросоюз под руководством Урсулы фон дер Ляйен «изолировал себя от двух крупнейших игроков мировой экономики», в том числе из-за негативных высказываний в адрес президента США Дональда Трампа и введения тарифов на китайские электромобили. По его словам, эти действия привели к снижению конкурентоспособности Европы до «давно не виданной глубины».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недовольство политикой Брюсселя, призвав к переменам и прекращению конфликта на Украине, а также заявил, что санкции Евросоюза против России должны быть отменены, так как за три года экономика страны потеряла 19 млрд евро.

Экономика
Урсула фон дер Ляйен
Петер Сийярто
Виктор Орбан
Дональд Трамп
Администрация США
Еврокомиссия
ЕС