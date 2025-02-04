Власти ответили на резкий рост цен на яйца и сливочное масло

Принятые правительством меры замедлят рост цен на сливочное масло и куриные яйца, заметно подорожавшие за последние два года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее эти продукты в список социально значимых товаров, при поставке которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям. Эксперты URA.RU отмечают, что теперь поставщики масла и яиц не будут перекладывать на потребителя свои дополнительные затраты на бонусы ритейлерам.

Подписанный документ вносит изменения в постановление правительства от 15 июля 2010 года. В перечень включены «яйцо куриное столовое первой и второй категорий» и «масло сливочное с массовой долей жира 72,5%». Ранее в этот список вошли также мясо кур, питьевое пастеризованное молоко 2,5% — 3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки со сроком годности менее 10 дней.

«По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество продуктов. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, исключит подобную практику», пояснили в пресс-службе правительства.

В кабмине добавили, что запрет на взимание вознаграждения сократит затраты производителей при поставках продукции в торговые сети, и они смогут направить освобождаемые деньги на модернизацию и расширение производства. В итоге мера поможет снизить оптово-отпускные цены, в том числе в результате увеличения производства продукции, полагают в правительстве.

В Россию разрешили поставлять яйца из Турции

Вознаграждение, которое производители платят ритейлерам за попадание их продукции в магазины, называют также «входными бонусами» или «платой за полку». Разговоры о том, чтобы ограничить торговые сети во взимании этого сбора, идут давно, напоминает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

«Галопирующая инфляция в первую очередь бьет по недорогим товарам общего пользования, которые востребованы у населения с невысокими доходами. К ним относятся молоко, хлеб, масло, яйца. Государство старается сдержать рост цен на эти продукты. В то же время производителям и оптовикам приходится платить розничным сетям, чтобы те брали их продукцию в продажу и размещали в хороших местах в торговых залах. Это дополнительные издержки, которые поставщик закладывает в цену товара. Поэтому можно ожидать, что мера сработает на замедление роста цен. Вряд ли на удешевление, но, по крайней мере, масло и яйца будут дорожать в пределах общей инфляции», говорит эксперт.

Цены на яйца в 2023 году взлетели вслед за подорожанием мяса. До этого Россия входила в пятерку стран мира с самыми низкими ценами на куриное яйцо. Когда дорожает мясо, люди с низкими и даже средними доходами меняют состав своей потребительской корзины и начинают заменять его более доступными продуктами, где содержится белок, — это привело к росту спроса на яйца и скачку цен на него, говорит Остапкович. Сливочное масло в 2024 году подорожало по ряду причин — оказали влияние рост стоимости сырья, увеличение затрат на оплату труда, логистику, оборудование, а также повышение ставки ЦБ.

Для крупных торговых сетей брать вознаграждение с поставщиков — давняя практика, однако для производителей это ощутимая статья расходов, комментирует независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

«Любые дополнительные расходы существенны. Производители того же сливочного масла это не те компании, которые купаются в прибыли. Тем более, сейчас они под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы. Правительство решило поддержать предприятия, выпускающие эти продукты, помня о скачке цен на яйца в позапрошлом году и недавнем интенсивном росте стоимости масла», отмечает собеседник URA.RU.

Освобождение от дополнительных финансовых обязательств позволит производителям инвестировать больше денег в расширение мощностей и улучшение технологий. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов производства и росту качества продуктов, говорит профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Константин Лебедев.

«Устойчивое предложение яиц и сливочного масла на рынке может снизить инфляционное давление на эти категории продуктов. Также это поддержка местных производителей мера может стать стимулом для фермеров и небольших предприятий чувствовать себя более уверенно на рынке. А это увеличение числа производителей и развитие конкуренции», говорит эксперт.
5