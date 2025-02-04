Власти ответили на резкий рост цен на яйца и сливочное масло
Принятые правительством меры замедлят рост цен на сливочное масло и куриные яйца, заметно подорожавшие за последние два года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее эти продукты в список социально значимых товаров, при поставке которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям. Эксперты URA.RU отмечают, что теперь поставщики масла и яиц не будут перекладывать на потребителя свои дополнительные затраты на бонусы ритейлерам.
Подписанный документ вносит изменения в постановление правительства от 15 июля 2010 года. В перечень включены «яйцо куриное столовое первой и второй категорий» и «масло сливочное с массовой долей жира 72,5%». Ранее в этот список вошли также мясо кур, питьевое пастеризованное молоко 2,5% — 3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки со сроком годности менее 10 дней.
«По закону о торговле поставщики платят ритейлерам бонусы за то, что сети приобретают у них определенное количество продуктов. Включение масла и яиц в список социально значимых товаров, в отношении которых выплата вознаграждения не допускается, исключит подобную практику», — пояснили в пресс-службе правительства.
В кабмине добавили, что запрет на взимание вознаграждения сократит затраты производителей при поставках продукции в торговые сети, и они смогут направить освобождаемые деньги на модернизацию и расширение производства. В итоге мера поможет снизить оптово-отпускные цены, в том числе в результате увеличения производства продукции, полагают в правительстве.
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Вознаграждение, которое производители платят ритейлерам за попадание их продукции в магазины, называют также «входными бонусами» или «платой за полку». Разговоры о том, чтобы ограничить торговые сети во взимании этого сбора, идут давно, напоминает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.
«Галопирующая инфляция в первую очередь бьет по недорогим товарам общего пользования, которые востребованы у населения с невысокими доходами. К ним относятся молоко, хлеб, масло, яйца. Государство старается сдержать рост цен на эти продукты. В то же время производителям и оптовикам приходится платить розничным сетям, чтобы те брали их продукцию в продажу и размещали в хороших местах в торговых залах. Это дополнительные издержки, которые поставщик закладывает в цену товара. Поэтому можно ожидать, что мера сработает на замедление роста цен. Вряд ли на удешевление, но, по крайней мере, масло и яйца будут дорожать в пределах общей инфляции», — говорит эксперт.
Цены на яйца в 2023 году взлетели вслед за подорожанием мяса. До этого Россия входила в пятерку стран мира с самыми низкими ценами на куриное яйцо. Когда дорожает мясо, люди с низкими и даже средними доходами меняют состав своей потребительской корзины и начинают заменять его более доступными продуктами, где содержится белок, — это привело к росту спроса на яйца и скачку цен на него, говорит Остапкович. Сливочное масло в 2024 году подорожало по ряду причин — оказали влияние рост стоимости сырья, увеличение затрат на оплату труда, логистику, оборудование, а также повышение ставки ЦБ.
Для крупных торговых сетей брать вознаграждение с поставщиков — давняя практика, однако для производителей это ощутимая статья расходов, комментирует независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.
«Любые дополнительные расходы существенны. Производители того же сливочного масла — это не те компании, которые купаются в прибыли. Тем более, сейчас они под пристальным вниманием Федеральной антимонопольной службы. Правительство решило поддержать предприятия, выпускающие эти продукты, помня о скачке цен на яйца в позапрошлом году и недавнем интенсивном росте стоимости масла», — отмечает собеседник URA.RU.
Освобождение от дополнительных финансовых обязательств позволит производителям инвестировать больше денег в расширение мощностей и улучшение технологий. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов производства и росту качества продуктов, говорит профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Константин Лебедев.
«Устойчивое предложение яиц и сливочного масла на рынке может снизить инфляционное давление на эти категории продуктов. Также это поддержка местных производителей — мера может стать стимулом для фермеров и небольших предприятий чувствовать себя более уверенно на рынке. А это увеличение числа производителей и развитие конкуренции», — говорит эксперт.