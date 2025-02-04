Власти ответили на резкий рост цен на яйца и сливочное масло

Принятые правительством меры замедлят рост цен на сливочное масло и куриные яйца, заметно подорожавшие за последние два года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, вносящее эти продукты в список социально значимых товаров, при поставке которых производители не должны выплачивать вознаграждение торговым сетям. Эксперты URA.RU отмечают, что теперь поставщики масла и яиц не будут перекладывать на потребителя свои дополнительные затраты на бонусы ритейлерам.

Подписанный документ вносит изменения в постановление правительства от 15 июля 2010 года. В перечень включены «яйцо куриное столовое первой и второй категорий» и «масло сливочное с массовой долей жира 72,5%». Ранее в этот список вошли также мясо кур, питьевое пастеризованное молоко 2,5% — 3,2% жирности, хлеб и хлебобулочные изделия из пшеничной и ржаной муки со сроком годности менее 10 дней.

« П о з а к о н у о т о р г о в л е п о с т а в щ и к и п л а т я т р и т е й л е р а м б о н у с ы з а т о , ч т о с е т и п р и о б р е т а ю т у н и х о п р е д е л е н н о е к о л и ч е с т в о п р о д у к т о в . В к л ю ч е н и е м а с л а и я и ц в с п и с о к с о ц и а л ь н о з н а ч и м ы х т о в а р о в , в о т н о ш е н и и к о т о р ы х в ы п л а т а в о з н а г р а ж д е н и я н е д о п у с к а е т с я , и с к л ю ч и т п о д о б н у ю п р а к т и к у » , — п о я с н и л и в п р е с с - с л у ж б е п р а в и т е л ь с т в а .

В кабмине добавили, что запрет на взимание вознаграждения сократит затраты производителей при поставках продукции в торговые сети, и они смогут направить освобождаемые деньги на модернизацию и расширение производства. В итоге мера поможет снизить оптово-отпускные цены, в том числе в результате увеличения производства продукции, полагают в правительстве.

В Россию разрешили поставлять яйца из Турции

Вознаграждение, которое производители платят ритейлерам за попадание их продукции в магазины, называют также «входными бонусами» или «платой за полку». Разговоры о том, чтобы ограничить торговые сети во взимании этого сбора, идут давно, напоминает директор Центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

« Г а л о п и р у ю щ а я и н ф л я ц и я в п е р в у ю о ч е р е д ь б ь е т п о н е д о р о г и м т о в а р а м о б щ е г о п о л ь з о в а н и я , к о т о р ы е в о с т р е б о в а н ы у н а с е л е н и я с н е в ы с о к и м и д о х о д а м и . К н и м о т н о с я т с я м о л о к о , х л е б , м а с л о , я й ц а . Г о с у д а р с т в о с т а р а е т с я с д е р ж а т ь р о с т ц е н н а э т и п р о д у к т ы . В т о ж е в р е м я п р о и з в о д и т е л я м и о п т о в и к а м п р и х о д и т с я п л а т и т ь р о з н и ч н ы м с е т я м , ч т о б ы т е б р а л и и х п р о д у к ц и ю в п р о д а ж у и р а з м е щ а л и в х о р о ш и х м е с т а х в т о р г о в ы х з а л а х . Э т о д о п о л н и т е л ь н ы е и з д е р ж к и , к о т о р ы е п о с т а в щ и к з а к л а д ы в а е т в ц е н у т о в а р а . П о э т о м у м о ж н о о ж и д а т ь , ч т о м е р а с р а б о т а е т н а з а м е д л е н и е р о с т а ц е н . В р я д л и н а у д е ш е в л е н и е , н о , п о к р а й н е й м е р е , м а с л о и я й ц а б у д у т д о р о ж а т ь в п р е д е л а х о б щ е й и н ф л я ц и и » , — г о в о р и т э к с п е р т .

Цены на яйца в 2023 году взлетели вслед за подорожанием мяса. До этого Россия входила в пятерку стран мира с самыми низкими ценами на куриное яйцо. Когда дорожает мясо, люди с низкими и даже средними доходами меняют состав своей потребительской корзины и начинают заменять его более доступными продуктами, где содержится белок, — это привело к росту спроса на яйца и скачку цен на него, говорит Остапкович. Сливочное масло в 2024 году подорожало по ряду причин — оказали влияние рост стоимости сырья, увеличение затрат на оплату труда, логистику, оборудование, а также повышение ставки ЦБ.

Для крупных торговых сетей брать вознаграждение с поставщиков — давняя практика, однако для производителей это ощутимая статья расходов, комментирует независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут.

« Л ю б ы е д о п о л н и т е л ь н ы е р а с х о д ы с у щ е с т в е н н ы . П р о и з в о д и т е л и т о г о ж е с л и в о ч н о г о м а с л а — э т о н е т е к о м п а н и и , к о т о р ы е к у п а ю т с я в п р и б ы л и . Т е м б о л е е , с е й ч а с о н и п о д п р и с т а л ь н ы м в н и м а н и е м Ф е д е р а л ь н о й а н т и м о н о п о л ь н о й с л у ж б ы . П р а в и т е л ь с т в о р е ш и л о п о д д е р ж а т ь п р е д п р и я т и я , в ы п у с к а ю щ и е э т и п р о д у к т ы , п о м н я о с к а ч к е ц е н н а я й ц а в п о з а п р о ш л о м г о д у и н е д а в н е м и н т е н с и в н о м р о с т е с т о и м о с т и м а с л а » , — о т м е ч а е т с о б е с е д н и к U R A . R U .

Освобождение от дополнительных финансовых обязательств позволит производителям инвестировать больше денег в расширение мощностей и улучшение технологий. Это, в свою очередь, приведет к увеличению объемов производства и росту качества продуктов, говорит профессор кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве Константин Лебедев.