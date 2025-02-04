Нашествие саранчи может ударить по продуктовой корзине россиян

Из-за прогнозируемого Россельхозцентром нашествия саранчи и, как следствие, возможного снижения урожая стоимость килограмма картофеля может подняться до 100 рублей и выше, заявил NEWS.ru доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. Так эксперт прокомментировал сообщения о том, что уже весной саранча атакует 21 регион России.

До этого Росстат сообщал, что средняя цена картофеля в стране по итогу 2024 года уже выросла вдвое — с примерно 28 рублей до почти 57 рублей за килограмм.

« Н а к а р т о ф е л ь д о п у с к а ю р о с т ц е н д о 1 0 0 р у б л е й и в ы ш е . А е с л и о т с у т с т в у е т о д н а т о в а р н а я п о з и ц и я ( и з - з а с о к р а щ е н и я у р о ж а я п о с л е н а ш е с т в и я с а р а н ч и . — N E W S . r u . ) , б о л ь ш е п о т р е б л я ю т д р у г у ю . В э т о й с и т у а ц и и т а к ж е м о ж н о д о п у с т и т ь р о с т с т о и м о с т и о г у р ц о в д о 4 0 0 р у б л е й з а к и л о г р а м м » , — с к а з а л Б е л х а р о е в .

Если же государство вообще никак не будет бороться с нашествием саранчи, огурцы могут подорожать до 500 рублей за килограмм, и это не станет пределом, добавил аналитик.

Ранее депутат Государственной думы Владимир Бурматов заявил NEWS.ru, что для борьбы с предрекаемым из-за аномально теплой зимы нашествием саранчи существует специальный регламент. Аграрии должны подготовиться к этому заранее и провести комплекс профилактических мероприятий, добавил он.