В Британии предупредили об угрозе энергокризиса в США

Меры президента США Дональда Трампа по ограничению развития возобновляемых источников энергии могут привести к энергокризису в стране. Об этом сообщила британская газета Financial Times.

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В первую неделю своего президентства Трамп издал указ о введении моратория на выдачу разрешений на постройку морских ветряных электростанций, а также запустил процесс пересмотра существующих лицензий. Он также приостановил предоставление сотен миллиардов долларов в виде льгот на проекты зеленой энергетики.

« О г р а н и ч е н и я Д о н а л ь д а Т р а м п а н а в о з о б н о в л я е м у ю э н е р г и ю р и с к у ю т в ы з в а т ь к р и з и с с э л е к т р и ч е с т в о м в С Ш А , п о д н я т ь ц е н ы д л я п о т р е б и т е л е й и п р е д о с т а в и т ь К и т а ю п е р в е н с т в о в м и р о в о й г о н к е п о р а з р а б о т к е и с к у с с т в е н н о г о и н т е л л е к т а » , — п и ш е т F T с о с с ы л к о й н а р у к о в о д и т е л е й э н е р г е т и ч е с к о й о т р а с л и с т р а н ы .

Главы американских энергокомпаний также предупредили, что замедление развития этой отрасли может повысить риск сбоев с электроснабжением и замедлить разработку в стране технологий искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что США долгое время занимали одно из первых мест в области медицинских исследований, но недавнее замораживание федерального финансирования поставило их лидерство под угрозу.