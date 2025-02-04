В России стали массово распространять ложную информацию о цифровом рубле. О появившихся в соцсетях и мессенджерах мифах вокруг нового формата валюты со ссылкой на представителя Центробанка сообщает РБК.

По словам источника в регуляторе, чтобы вызвать доверие читателей и спровоцировать панику, авторы подобных рассылок пытаются подкрепить свои сообщения различными выдержками из законов или нормативных актов, которые не имеют ничего общего с цифровым рублем или же вырваны из контекста. Пользователей призывают «категорически» избегать использования цифровых рублей и в ряде случаев прилагают форму заявлений на отказ от них. Иногда россиян пугают, что принудительный переход на цифровые рубли приведет к ограничению расходов граждан.

Новый формат валюты будет существовать как дополнение к наличным и безналичным средствам и решение, использовать его или нет, останется за пользователем, напомнили в ЦБ. Слухи о намерениях отказаться от наличных денег из-за цифрового рубля и о сделать переход принудительным являются мифами.