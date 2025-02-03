Раскрыт механизм конфискации зарубежных активов в России

Правительство России одобрило механизм конфискации зарубежных активов, пишет РБК со ссылкой на источники. Причиной изъятия активов станут «недружественные действия» США и других государств в адрес РФ и Центрального банка.

Одним из оснований для конфискации станет изъятие у российской стороны гособлигаций недружественных стран или доходов от них. Другим поводом будет нарушение обязательств участников финансовых рынков. Они могут проявляться в виде блокировки и списании средств с открытых в России счетов из-за санкций. По данным издания, третьей причиной конфискации является причинение ущерба через решения, которые привели к утрате РФ своего имущества.

Ранее в Евросоюзе признали, что Россия может быстро вернуть замороженные активы на счетах бельгийской Euroclear, если санкции против нее утратят силы. В случае прекращения действия санкций средства «окажутся в России на следующий день».

В декабре 2024 года Минюст США подал гражданский иск о конфискации $3,4 млн (335,9 млн рублей), полученных от продажи музыкальной студии в Бербанке (Калифорния). Ее владельцем якобы является российский предприниматель Олег Дерипаска. Вашингтон в апреле 2018 года ввел против него санкции за поддержку правительства РФ и за деятельность в российском энергетическом секторе.