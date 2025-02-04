Молдавия поставила газ Приднестровью

Кишинев за три дня поставил Приднестровью более 5,7 миллиона кубометров газа, об этом сообщила компания «Энергоком» в социальной сети Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Отмечается, что поставки шли по заявкам «Тираспольтрансгаза». Так, 1 февраля поступило 450 тысяч кубометров газа, 2 февраля — 2,7 миллиона кубометров, а 3 февраля — 2,575 миллиона кубометров.

В компании добавили, что газ для Приднестровья закупался на биржах в Румынии и Болгарии. Затем он транспортировался по Трансбалканскому коридору и газопроводу Яссы — Унгены.

Ранее стало известно, что руководство Молдавии собирается помочь Приднестровью с обеспечением газом и предоставить ей в долг три миллиона кубометров.