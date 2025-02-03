В США ищут замену нефти из Канады и Мексики
Американские нефтеперерабатывающие компании начали искать замену нефти из Канады и Мексики после введения президентом США Дональдом Трампом новых пошлин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.
Ранее Трамп подписал указы о введение с 4 февраля 25-процентных импортных пошлин на товары из Мексики и Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. На этом фоне американские нефтеперерабатывающие заводы начали искать замену нефти из этих стран в латинской Америке и на Ближнем Востоке. В частности, в качестве альтернативы рассматриваются Бразилия, Гайана и частично Ирак.
«Мексика сможет перенаправить экспорт в Европу и Азию, тогда как США заменят мексиканскую нефть альтернативами с более долгим транзитом», — прогнозируют аналитики JPMorgan Chase & Co.
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В Bloomberg считают, что такие изменения приведут к росту транспортных расходов и изменению логистических цепочек — излишки мексиканской нефти могут продаваться в Азию, а канадская нефть может быть дисконтирована для поставок в Соединенные Штаты.