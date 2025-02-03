В Молдавии разглядели корысть в поставках газа в Приднестровье
Генпрокуратура Молдавии проверит законность соглашений по поставкам газа в Приднестровье, заявила в своем Telegram-канале депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. По ее мнению, власти республики могут иметь личный интерес в таком положении дел.
Схема далеко не прозрачная и дает широкое поле для махинаций, — подчеркнула Таубер.
Депутат нашла сомнительными данные о том, что поставки голубого топлива для региона будут идти через компании Европейского союза, в том числе из Венгрии. По ее мнению, такое развитие событий дает поле для махинаций, в том числе для главы Правительства Молдавии Дорина Речана и для экс-председателя совета «Банка де Экономий» Виктора Бодю, ближайшего советника действующей власти и большого начальника в газовой сфере.
Помощь Приднестровью может оказаться вовсе не бескорыстной, — считает депутат.
Ранее газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила первую партию голубого топлива в Приднестровье, чтобы поддержать функционирование газопровода. Объем поставки равняется 3 млн кубометров. Поставки хотят осуществлять до 10 февраля.