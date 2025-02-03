В Молдавии разглядели корысть в поставках газа в Приднестровье

Генпрокуратура Молдавии проверит законность соглашений по поставкам газа в Приднестровье, заявила в своем Telegram-канале депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер. По ее мнению, власти республики могут иметь личный интерес в таком положении дел.

С х е м а д а л е к о н е п р о з р а ч н а я и д а е т ш и р о к о е п о л е д л я м а х и н а ц и й , — п о д ч е р к н у л а Т а у б е р .

Депутат нашла сомнительными данные о том, что поставки голубого топлива для региона будут идти через компании Европейского союза, в том числе из Венгрии. По ее мнению, такое развитие событий дает поле для махинаций, в том числе для главы Правительства Молдавии Дорина Речана и для экс-председателя совета «Банка де Экономий» Виктора Бодю, ближайшего советника действующей власти и большого начальника в газовой сфере.

П о м о щ ь П р и д н е с т р о в ь ю м о ж е т о к а з а т ь с я в о в с е н е б е с к о р ы с т н о й , — с ч и т а е т д е п у т а т .

Ранее газораспределительная компания «Молдовагаз» поставила первую партию голубого топлива в Приднестровье, чтобы поддержать функционирование газопровода. Объем поставки равняется 3 млн кубометров. Поставки хотят осуществлять до 10 февраля.