Евросоюз готовится к возможной торговой войне с США, которые могут ввести пошлины на европейские товары.

Победителем в этой ситуации станет Китай, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас по прибытии на неформальный саммит сообщества в Брюсселе.

" М ы с л у ш а л и в н и м а т е л ь н о , и м ы г о т о в и м с я с н а ш е й с т о р о н ы . Н о п о н я т н о , ч т о н е т п о б е д и т е л е й в т о р г о в о й в о й н е . Е с л и ЕС и США начнут торговую войну, то единственный, кто будет смеяться, - это Китай", - сказала она.

По ее словам, введение пошлин приведет к росту цен и другим негативным последствиям для обеих сторон. Кроме того, такое решение негативно повлияет на рабочие места.

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" М ы н у ж д а е м с я в А м е р и к е , и А м е р и к а н у ж д а е т с я в н а с " , - д о б а в и л а о н а .

2 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты полны решимости ввести дополнительные таможенные пошлины на импорт из Евросоюза. По его словам, это произойдет "очень скоро". Глава вашингтонской администрации посетовал на то, что страны - члены ЕС не приобретают продукцию американской автомобилестроительной промышленности и сельского хозяйства. По его мнению, "Европейский союз ведет себя совсем неподобающе".