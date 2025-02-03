Россияне установили рекорд потребления минтая

В 2024 году россияне установили новый рекорд потребления минтая. Об этом в интервью РБК рассказал президент Ассоциации добытчиков минтая (АДМ) Алексей Буглак.

По его словам, согласно усредненным показателям, один человек за 2024 год съел четыре килограмма этой рыбы.

« Э т о с а м ы й в ы с о к и й п о к а з а т е л ь б о л е е ч е м з а 2 0 - л е т н и й п е р и о д н а б л ю д е н и й » , — з а я в и л о н .

Буглак отметил, что рост потребления минтая связан с маркетингом. Специалисты АДМ в период с 2022 по 2023 годы проводили исследование, которое подтвердило, что россияне предпочитают не покупать этот продукт из-за того, что в СССР минтай считался рыбой с «несчастливой судьбой». В «Справочнике промысловой рыбы СССР» ее называли «второстепенной промысловой рыбой дальневосточных морей».

После проведения аналитики ассоциация запустила проект по популяризации продукции из минтая как вкусной, полезной и доступной по цене дикой рыбы. Буглак отметил, что за год минтай смог подняться до третьей ступени в рейтинге популярности среди россиян, а доля людей, которые выбирают данный продукт, увеличилась на 21%.