Официальная валюта Еврозоны теряет 3 февраля 1,39% стоимости по отношению к доллару, рыночный обменный курс находится на минимальном уровне с ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов Франкфуртской биржи.

Так, €1 в понедельник можно купить за $1,0231. В последний раз рыночный обменный курс находился на сравнимом уровне 21 ноября 2022 года. Евро теряет стоимость по отношению к доллару уже несколько месяцев, наиболее быстрыми темпами это происходило в первые дни после победы президента США Дональда Трампа на выборах 5 ноября.

Немецкие СМИ объясняют такой слабый старт торговой недели в Европе реакцией рынка на введение Трампом пошлин против Канады, Мексики и Китая. Обозреватели и политики опасаются, что следующей целью тарифной политики Вашингтона может стать ЕС, которому Трамп также грозил введением пошлин во время предвыборной кампании.

Индекс ведущих компаний Германии DAX 3 февраля опускается почти на 2%. Больше всех теряют в стоимости акции автомобильных компаний - ценные бумаги Porsche AG Daimler и Truck Holdings снижаются более чем на 4,5%. В зеленой зоне оказались акции гиганта немецкого ВПК Rheinmetall (плюс 1,91%).

Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа

Трамп подписал исполнительный указ о применении тарифов в отношении товаров из Канады, Китая и Мексики. Согласно документу, пошлины в размере 25% вводятся в отношении импорта из Мексики и Канады (10% в отношении канадских энергоресурсов). Дополнительные тарифы в размере 10% вводятся на товары из КНР. На Канаду, Китай и Мексику приходится треть всех импортируемых Соединенными Штатами товаров и услуг. В 2023 году совокупный объем экспорта этих трех стран в США составил почти $1,5 трлн.