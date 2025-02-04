ЕС частично компенсирует подорожание электроэнергии в Молдавии

ЕС частично компенсирует жителям Молдавии подорожание электроэнергии в 2025 году.

Об этом сообщила пресс-служба правительства республики по итогам визита в страну Еврокомиссара по вопросам расширения Марты Кос, которая анонсировала финансовую помощь республике в объеме €250 млн.

" € 1 5 1 м л н и з с р е д н е с р о ч н о й п р о г р а м м ы п о м о щ и н а с е л е н и ю п р е д н а з н а ч е н д л я к о м п е н с а ц и и п о д о р о ж а н и я э л е к т р о э н е р г и и д л я к а ж д о й с е м ь и . Т а к , п е р в ы е 1 1 0 к В т · ч п о т р е б л е н и я б у д у т о п л а ч и в а т ь с я п о с т а р о м у т а р и ф у " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Еще €15 млн будут направлены на компенсации счетов за электроэнергию предприятиям. Школы, детские сады и больницы получат на эти цели €20 млн. Проект также предусматривает выделение €50 млн на повышение энергоэффективности.

В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. Это привело к сокращению выработки электроэнергии на снабжавшей оба берега Днестра Молдавской ГРЭС. В этой ситуации в Приднестровье были вынуждены прибегнуть к веерным отключениями электроэнергии, а Молдавии пришлось переключиться на более дорогие поставки из Румынии и поднять тарифы. Это вызвало недовольство населения и резкую критику со стороны оппозиции.