Украинский бизнес жалуется на убытки
Украинская Европейская бизнес-ассоциация - одно из крупнейших объединений бизнесменов Украины - обратилась к кабинету министров в лице министра экономики и министра внутренних дел с просьбой ввести таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах.
Как говорится в сообщении ассоциации, опубликованном на ее сайте, "действующая система оповещения охватывает украинские области полностью, что заставляет предприятия и заведения прекращать деятельность при каждой тревоге в регионе". Компании - члены ассоциации отмечают, что "такой обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы, когда непосредственная угроза в районе расположения предприятия отсутствует".
По информации компаний, из-за этого простой достигает 50% рабочего времени, "что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные возможности и стабильность объемов поставок".
"Введение локализованной системы оповещения, основываясь на риск-ориентированном подходе, позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов. Это стабилизирует работу предприятий, обеспечит соблюдение производственных планов и укрепит финансовую стабильность компаний", - считают в ассоциации.
Европейская бизнес-ассоциация была основана в 1999 году при поддержке Европейской комиссии и объединяет более 1 000 компаний.