Поставки грузинского виски в Россию выросли до рекордного уровня

По итогам 2024 года импорт виски из Грузии в Россию составил более 1,3 тысячи тонн, пишет ТАСС со ссылкой на Национальную службу статистики Грузии.

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Этот показатель превзошел поставки других лет в несколько десятков раз: в 2023 году он равнялся 22,12 тонны, а в предыдущие годы - меньше 10 тонн.

Отмечается, что на российский рынок пришлась примерно половина от всего экспорта грузинского виски.

Напомним, что экспорт южнокорейской лапши в Россию побил 20-летний рекорд.