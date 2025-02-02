Поставки газа из Румынии в Молдавию выросли до рекордного уровня

Поставки газа со стороны Румынии по газопроводу Яссы - Унгены - Кишинев в Молдавию достигли рекорда за всю историю, свидетельствуют данные Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Ранее Молдавия одобрила поставку газа в Приднестровье, который будет приобретен на грант ЕС.

1 февраля транспортировка газа из Румынии в Молдавию через пограничную газоизмерительную станцию "Унгены" достигла рекордного уровня в 5,9 млн куб. м в сутки. Этот уровень близок к максимальной пропускной способности газопровода Яссы - Унгены - Кишинев - 6,3 млн куб. м в сутки.

Импорт газа Молдавией со стороны Румынии вырос после прекращения поставок российского газа транзитом через Украину с 1 января. Среднее значение получаемого газа этим маршрутом за прошедший месяц увеличилось до 5,2 млн куб. м в сутки против 4,1 млн куб. м в декабре 2024 года.

Пиковый объем прокачки был достигнут 1 февраля, когда Комиссия по чрезвычайным ситуациям (КЧС) правительства Молдавии одобрила поставку газа в Приднестровье, который будет приобретен на грант ЕС. Молдавская госкомпания "Энергоком" проинформировала о начале закупок газа для Приднестровья. Там уточнили, что будут закупать на европейских биржах газ в объемах не более 3 млн куб. м в сутки и передавать его приднестровскому "Тираспольтрансгазу". Этих объемов должно хватить для снабжения бытовых потребителей и социально значимых объектов.

Ранее стало известно о выделении со стороны ЕС гранта в размере 64 млн евро для поставки газа и электроэнергии в Молдавию и Приднестровье. Эта помощь предназначена на 10 дней потребления. После этого срока, как ожидается, должны быть реализованы договоренности с Россией и Венгрией о поставках газа в Приднестровье. По данным энергетиков, угля на поддержание работы энергосистемы Приднестровья хватит еще на пару дней.

В Молдавии и Приднестровье действуют режимы ЧП в связи с прекращением с 1 января транзита российского газа через Украину. В Приднестровье в целях экономии было отключено центральное отопление, снабжение горячей водой жилых домов и остановлены промышленные предприятия. Расположенная на левом берегу Днестра Молдавская ГРЭС, которая принадлежит российской компании "Интер РАО" и обеспечивала 80% потребностей Молдавии в электричестве, была переведена на уголь.