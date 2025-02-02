Президент Мексики приказала реализовать «план Б» в ответ на пошлины Трампа
Мексика в ответ на введение президентом США Дональдом Трампом 25% пошлин на ее товары введет ответные меры, задействует «план Б», рассказала в соцсети X президент страны Клаудия Шейнбаум.
Трамп ранее подписал указ о пошлинах на импорт из Канады, Мексики и Китая. Тарифы для первых двух установлены на уровне 25%, для КНР — 10%.
«Я поручаю министру экономики реализовать план Б, над которым мы работаем, который включает тарифные и нетарифные меры в защиту интересов Мексики. Ничего не делай силой; все по разуму и праву», — разъяснила президент.
По ее словам, власти страны предпринимают меры для борьбы с наркоторговцами: за четыре месяца силовики изъяли более 40 т наркотиков, в том числе 20 млн доз фентанила.
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Глава страны отметила, что Вашингтону следует бороться с наркоторговлей внутри страны. В частности, предотвращать продажу наркотиков в американских городах и наказывать за отмывание денег, полученных от таких операций.
Шейнбаум констатировала, что проблемы решаются не путем введения тарифов, а путем переговоров и диалога.